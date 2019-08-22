МИД показал лезгинку Захаровой на высоких каблуках

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В официальном аккаунте Министерства иностранных дел Российской Федерации в твиттере опубликовано видео, на котором официальный представитель МИД России Мария Захарова танцует лезгинку.

Отмечается, что Захарова исполнила танец в Пятигорске на молодежном форуме «Машук-2019». Как пишет МИД России, дипломат посетила на мероприятии секцию обучения кавказским танцам.

Как видно на видеозаписи, представитель МИД России осваивала лезгинку на высоких каблуках.

Ранее заявила Захарова: я танцую вне зависимости от международной обстановки. Так она ответила на вопрос журналистки одного из российских изданий о том, какой танец сотрудница МИДа станцевала бы, исходя из нынешней международной конъюнктуры.