Захарова сочла некомпетентным предложение Зеленского по возвращению России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия сможет вернуться в G8 и вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе, сообщает ТАСС.

По ее мнению, украинский лидер не достаточно компетентен в сфере международных отношений для таких смелых высказываний.

«Я даже удивилась, как президент Украины так смело вовлек себя в обсуждение вопросов, которые требуют действительно понимания сути происходящего», — заявила Захарова.

Она уточнила, что перед подобными заявлениями следует советоваться с экспертами, либо делегировать им подобные поручения.

«В общем-то претензия одна: профессионалы должны заниматься тем делом, которому они учились, а если ты в каких-то вопросах некомпетентен, лучше эти вопросы делегировать», — заключила Захарова.

Ранее Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым. Он заявил, что Россия может снова стать частью G8 при условии возвращения Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.