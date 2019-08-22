Медведев вспомнил свои школьные уроки труда

Российский премьер Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями об уроках труда в школе. Об этом сообщает ТАСС.

Ученики Казанского техникума информационных технологий и связи поинтересовались у Медведева, как проходили его уроки труда в школе. В ответ на это он рассмеялся и отметил, что не ожидал такого вопроса. Премьер страны рассказал, что, когда он пошел учиться в школу, то у них не было ни компьютеров, ни калькуляторов.

Он отметил, что ему нравились уроки труда и работать на старых станках.

«Мальчики учились работать на станках, на таких стареньких, скажем так, таких очень простых, а девчонки учились шить и готовить», — сказал Медведев.

Ранее Медведев поручил улучшить график работы школ и детсадов.