Захарова ответила на условие Зеленского по возвращению России в G8

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «подсунули бессмысленный набор букв», написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке, комментируя заявление украинского лидера о возвращении России в G8.

Захарова сообщила, что Зеленский неверно оперировал терминами «дипломатия», «высокая дипломатия» и «находиться в повестке».

Она отметила, что Россия и сейчас принимает участие на международной площадке – в Совбезе ООН.

«Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения», — добавила представитель МИД.

Кроме того, Захарова напомнила, что от Зеленского ждут сигналы не в интернете, а в реальности.

Она пообещала «по-братски» консультировать Украину, чтобы те получилось «как всегда».

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым.