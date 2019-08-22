Журналист c Украины призвал готовиться к объявлению войны с Россией

Журналист Юрий Бутусов призвал власти страны готовиться к войне с Россией. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Он заявил, что Украине следует позаботиться о том, чтобы безболезненно и полностью прекратить все отношения с Россией.

Бутусов отметил, что такие действия будут означать «паралич» для Украины. Журналист добавил, что многие объекты критической инфраструктуры на Украине зависят от поставок России.

Представитель СМИ также призвал украинские власти быть готовыми к «объявлению войны с Россией».

Ранее сообщалось, что на Украине рассказали о «похоронах антироссийских санкций».