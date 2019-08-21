Американский сенатор предвидел стремление Трампа захватить Гренландию

Американский сенатор, член республиканской партии Тед Круз предвидел стремление президента США Дональда Трампа захватить Гренландией. Об этом сообщает Mediaite.

Как отмечается, еще в 2016 году политик предсказал, что в будущем Трамп нацелит свои силы на Данию.

«Мы сможем проснуться однажды утром, и Дональд, если бы он был президентом, обстрелял бы Данию», — написал Круз.

Обозреватели The Washington Post в шутку заявили, что нежелание Дании продавать США Гренландию должно повлечь за собой вооруженный захват острова. При этом они отметили, что США смогут занять столицу острова Нуук, так как у автономии отсутствуют собственные регулярные войска.

Ранее сообщалось, что американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в размере $600 млн за передачу Гренландии.