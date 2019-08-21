The Guardian усомнилась в серьезности идей Джонсона по Brexit

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Письмо британского премьера Бориса Джонсона главе Европейского совета Дональду Туску, в котором глава кабмина Соединенного Королевства выступил против сохранения Северной Ирландии в Таможенном союзе с ЕС и жесткой границы с Ирландией при Brexit, является безрассудным подходом к соглашению с Евросоюзом, пишет The Guardian.

Отмечается, что спустя четыре недели, в течение которых Джонсон вел себя так, как будто ЕС не существует, письмо свидетельствует по меньшей мере о том, что отношения с Евросоюзом имеют значение. В начале послания премьер выражает надежду на то, что соглашение между Британией и Евросоюзом будет достигнуто, однако содержание письма превращает это утверждение в насмешку. Согласно материалу, письмо больше напоминает безответственную и безосновательную газетную выдумку, а не серьезный дипломатический подход к вопросу, который угрожает стабильности британской экономики, торговле, рабочим местам, единству страны и ее безопасности.

Согласно данным опроса, предложение Джонсона в Северной Ирландии не поддерживают. Подчеркивается, что письмо не является заслуживающей доверие попыткой договориться по поводу спорных вопросов Brexit, поэтому не вызывает удивление реакция Туска. Он отверг идеи Джонсона. При этом отмечается, что немецкий канцлер Ангела Меркель намекала на то, что серьезно относится к проблеме, связанной с Ирландией. Вопрос, с которым предстоит столкнуться ей и всем остальным, заключается в том, может ли Джонсон тоже проявить серьезность.