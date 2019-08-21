Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7 в 2020 году, сообщают СМИ
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает репортер CNN Кайли Атвуд.
Источник американской администрации заявил, что в ходе беседы главы государства договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Отмечается, что идея принадлежала Макрону.
Кроме того, ожидается, что Трамп обсудит этот вопрос с мировыми лидерами на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.
Отмечается, что в 2020 году саммит G7 пройдет в США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что России необходимо вернуться в G8.