Макрон напомнил о роли Франции в возвращении России в Совет Европы

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Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о роли страны в возвращении России в Совет Европы. Об этом сообщает РИА «Новости»

По его словам, Россия является европейской страной, которая должна занимать надлежащее ей место в системе европейских ценностей.

«Именно поэтому Франция — и я заверяю вас в этом — вела подлинную борьбу за то, чтобы было найдено полезное и надлежащее решение относительно места России в Совете Европы», — заявил Макрон.

Он добавил, что принятое решение позволяет России обрести ее место в организации.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудят международную проблематику и сотрудничество с ЕС.

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