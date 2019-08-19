Макрон напомнил о роли Франции в возвращении России в Совет Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о роли страны в возвращении России в Совет Европы. Об этом сообщает РИА «Новости»
По его словам, Россия является европейской страной, которая должна занимать надлежащее ей место в системе европейских ценностей.
«Именно поэтому Франция — и я заверяю вас в этом — вела подлинную борьбу за то, чтобы было найдено полезное и надлежащее решение относительно места России в Совете Европы», — заявил Макрон.
Он добавил, что принятое решение позволяет России обрести ее место в организации.
Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудят международную проблематику и сотрудничество с ЕС.
«Газета.Ru» следит за встречей президентов в режиме онлайн.