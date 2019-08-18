Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.
По ее словам, Гренландия не продается.
«Гренландия не датская. Гренландия гренландская», — подчеркнула она.
Фредериксен уточнила, что Дания открыта к сотрудничеству по другим торговым вопросам.
Премьер также понадеялась, что заявления президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию были несерьезны.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия.