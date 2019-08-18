Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о цели своего визита на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, а также пенсионное соглашение.

Он отметил, что отправляется с визитом на Украину по приглашению главы государства и выразил надежду, что им удастся укрепить отношения между двумя странами.

«Есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших из Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется», — подчеркнул Нетаньяху.

Как отмечается, поездка запланирована на 18-20 августа.

Ранее Нетаньяху потребовал наказать Иран автоматическими санкциями.