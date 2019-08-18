Соратник молдавского политика Плахотнюка совершил суицид в Кишиневе

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был соратником бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, совершил самоубийство в пригороде Кишинева. Об этом передает агентство «Sputnik Moldova» со ссылкой на полицию столичного района Буюканы.

Сообщается, что Лункашу убил себя с помощью огнестрельного оружия.

По имеющейся информации, у бизнесмена обнаружили сответсвубщую рану на голове.

Как отмечается, предсмертной записки на месте самоубийства найдено не было.

Известно, что бизнесмен приходился близким другом Плахотнюка, которого разыскивают российские правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал Плахотнюка.