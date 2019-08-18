Трамп случайно оскорбил своего сторонника

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере штата Нью-Гэмпшир случайно оскорбил своего сторонника. Об этом сообщает Fox News.

Мероприятие было посвящено его предвыборной кампании 2020 года.

Во время выступления Трампа на стадионе появилась группа протестующих людей, которых начала выводить охрана.

В этот момент глава государства обратил внимание на одного из мужчин в толпе.

«У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста», — сказал Трамп.

Позже выяснилось, что Фрэнк Доусон поддерживал президента и был одет в футболку с надписью «Трамп-2020».

Когда Трампу доложили о его ошибке, он позвонил мужчине и поблагодарил за поддержку, но не извинялся.

Сам Доусон рассказал, что не обижается и все равно любит президента.