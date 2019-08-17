В МВД назвали число митингующих на согласованном митинге в Москве

В столичном МВД назвали число людей, которые пришли поучаствовать в согласованном митинге в Москве. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

По данным ведомства, на митинг на проспекте Академика Сахарова пришли около 4 тысяч человек.

«В согласованном властями города публичном мероприятии… участвует около 4 тысяч человек», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали проведение митинга без шествия.