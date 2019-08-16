Против жены Атамбаева возбудили уголовное дело

В отношении Раисы Атамбаевой, супруги экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, открыто уголовное дело по подозрению в давлении на судей, передает RT.

Раиса Атамбаева в свою очередь заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не оказывала давления на судей.

Бывшему президенту Киргизии предъявили обвинение еще по двум коррупционным уголовным делам. Теперь он обвиняется по 10 делам.

Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами и заявил о нарушении своих прав.