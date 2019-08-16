Захарова прокомментировала слова Болтона о «краже технологий» Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в фейсбуке прокомментировала заявление помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российская сторона «крадет технологии для разработки гиперзвукового оружия» у США.

«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира», — написала она в публикации.

При этом она просит прислать ей факты из истории и современности об этом для их обобщения.

Захарова также отмечает, что Вашингтон «украл здания» генерального консульства России и резиденции генконсула в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне, резиденции генерального консула в Сиэтле, а также два дипломатических объекта России в Мэриленде и Нью-Йорке.

В заключении она написала, что США «выкрали большое число граждан России из третьих стран», обратила риторический вопрос Болтону и требование «отдать их».

Ранее Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах.