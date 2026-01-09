Размер шрифта
Новости. Общество

В Приморье спустя месяц поймали тигра — похитителя собак

Amur Mash: в Приморье спустя месяц отловили тигра, который похищал собак
Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East (Ministry of the Development of the Far East)/Wikipedia

В Приморье спустя месяц отловили тигра, который регулярно похищал собак из села Верхний Перевал. Об этом сообщает Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что разрешение на отлов было получено в декабре прошлого года. Однако поймать животное удалось только в новогодние праздники.

На опубликованных кадрах слышен лай собаки и разговор, предположительно, охотоведов. Один из них говорит, что хищнику попали в лапу. Тигр оказался крупным самцом, его забрали на обследование.

Накануне утром в Надеждинском округе Приморского края отловили «конфликтного» тигра. Крупный самец неоднократно беспокоил местных жителей, а три дня назад напал на лошадь, животное не выжило. В итоге специалистам удалось поймать и обезвредить хищника в окрестностях поселка Ключевой. После этого животное доставили в реабилитационный «Центр Тигр» в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра.

Ранее тигр атаковал машину с приморцами и попал на видео.

