Россия поучаствует в саммите G20 в Чили, заявил Ушаков

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона будет представлена на саммите G20, который в ноябре состоится в Чили. Об этом информирует ТАСС.

Ушаков заявляет, что Россия принимает активное участие в работе «двадцатки» и подтвердил приезд ее представителей на саммит.

Также помощник российского президента отмечает, что Россия не участвует в деятельности «Большой семерки».

Ушаков добавляет, что перед саммитом данного формата состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Путина.

Ранее в Кремле высказались насчет предстоящего саммита G7.