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В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили режим опасности атаки дронов

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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Режим опасности атаки беспилотников был объявлен в области три часа назад.

До этого силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотник самолетного типа над Воронежем.

Оперативная обстановка в регионе повлияла на проведение парада Победы в Воронеже. Сообщалось, что он пройдет без большого количества зрителей. На мероприятии будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны и представители поколения, пережившего годы вторжения немецких войск.

До этого Вооруженные силы Украины попытались атаковать российских военных плюшевым зайцем, начиненным тротилом. Противник подвесил взрывоопасный объект на гелиевом шаре. Игрушку сбили, внутри игрушки был обнаружен детонатор с гироскопом.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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