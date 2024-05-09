В Венгрии не увидели смысла в конференции по Украине в Швейцарии без России

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что в правительстве страны считают бессмысленным проведение конференции по Украине в Швейцарии, если на ней не будет присутствовать Россия. Его слова приводит ТАСС.

Комментируя приглашение премьер-министра страны Виктора Орбана на мероприятие Гуйяш заявил, что его стоит рассмотреть, однако проблема заключается в том, что «если на конференции не будет одной из противоборствующих сторон, то она не будет иметь особого смысла».

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что Украина создает «реальную многополярность».