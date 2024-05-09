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В Киеве полицейские не дали пенсионерке возложить цветы к Вечному огню

Полицейские в Киеве не пустили женщину к Вечному огню из-за пилотки со звездой

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Сотрудники правоохранительных органов не разрешили жительнице Киева возложить цветы к Вечному огню, расположенному в парке Славы, из-за пилотки с красной звездой. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По информации журналистов, речь идет о пенсионерке по имени Галина Савченко. Она пришла к мемориалу в советской военной форме, в которой когда-то ее мать вернулась с фронта.

«В Киеве правоохранители не пропускают к Вечному огню пенсионерку, которая хочет возложить цветы, из-за того, что на ней есть советская символика», — говорится в материале.

При этом сама Галина Савченко заявила, что является членом Всеукраинского союза советских офицеров. Эта организация зарегистрирована министерством юстиции Украины.

В публикации подчеркивается, что полицейские потребовали от женщины снять пилотку с красной звездой и пригрозили отвезти ее в Пичерское управление полиции в случае отказа.

Люди, проходившие мимо, пытались заступиться за пенсионерку. Но в результате стражи порядка составили на Галину Савченко административный протокол.

9 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило, что киевляне начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы. Жители города идут к мемориалу, несмотря на перенос Дня Победы на 8 мая.

Ранее День Победы стал самым популярным запросом в украинском сегменте поисковой системы Google.

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