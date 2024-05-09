После освобождения территории Донбасса вооруженными силами РФ российская армия войдет в ключевые регионы страны, в самое сердце страны. Об этом в беседе с британским телеканалом Sky News заявил глава администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин.

«Российские войска ворвутся в сердце Украины», — подчеркнул он.

По его словам, такое развитие событий возможно после освобождения армией России населенного пункта Часов Яр.

До этого подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Украине следует пойти на переговоры с Россией, иначе Киев ожидает безоговорочное поражение. По его мнению, Киеву необходимо быстро добиваться окончания конфликта путем переговоров, иначе Украина может потерпеть полное поражение.

Ранее экс-генерал ВСУ рассказал, как Россия может начать наступление на Харьков и Сумы.