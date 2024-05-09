Алиса Вокс рассказала, почему Шнуров уволил бывшую солистку «Ленинграда» Юлию Коган

Певица и экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс в беседе с Екатериной Малафеевой на канале «Не мужское шоу» на YouTube пожаловалась на травлю со стороны Юлии Коган.

«У меня в «Ленинграде» была травля. Когда уволили Юлю Коган, там сформировалась такая ячейка из трех человек. Это очень интересные люди по отдельности, но когда сбивались в одну кучку, вонь была просто жуткая. Полгода, когда Юля Коган вернулась из декрета, начались первые поползновения выдавить меня из коллектива», — вспомнила Вокс.

По словам девушки, на свой день рождения Юлия Коган публично попросила Шнурова уволить Вокс из коллектива. Артистка отметила, что певца не особо интересовали прения внутри коллектива, однако со временем неприязнь между солистками начали замечать фанаты. В связи с этим Шнурову пришлось выбирать, и он сделал выбор в пользу Вокс, уволив из коллектива Коган.

«Потом она была уволена, по этой причине, в частности. Я только плакала и молилась перед каждой репетицией. Но остальные участники продолжили меня травить», — резюмировала Вокс.

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