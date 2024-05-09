Инфляция в России ускорилась до 7,81%

Годовая инфляция в России к 6 мая составила 7,81%. Об этом сообщается в последнем обзоре Минэкономики «О текущей ценовой ситуации».

С начала мая рост цен на продовольственные товары в стране замедлился до 0,02%. При этом фиксируется снижение цен на огурцы и помидоры, яйца, муку и макароны.

Стоимость непродовольственных товаров выросла также 0,02%. Возобновилось падение стоимости электроприборов и бытовой техники, также подешевели легковые автомобили. Кроме того, замедлился рост цен на стройматериалы и лекарства.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг инфляция составила 0,51% за счет роста цен на авиабилеты.

До этого стало известно, что за последние пять лет сахар в России подорожал более чем в два раза. В марте этого года килограмм сахара стоил 72 рубля, в марте 2020-го — 34 рубля.

Ранее стало известно, как курс доллара влияет на повседневную жизнь россиян.