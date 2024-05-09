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Боррель пожаловался на снижение обороноспособности Украины без помощи США

Боррель: обороноспособность ВСУ без помощи от США сильно снизилась

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что из-за задержек с выделением помощи Украине со стороны Соединенных Штатов обороноспособность ВСУ сильно снизилась. Его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, США сделали шестимесячную паузу в передаче боеприпасов Украине», — сказал Боррель.

По его словам, этот промежуток времени стал критическим, а обороноспособность армии Украины снизилась, «причем сильно».

Ранее Боррель заявил, что украинский конфликт может завершиться за «две недели», если Запад прекратит поставлять оружие Киеву. По его словам, если поставки оружия прекратятся, то Украина «не сможет сопротивляться» и ей придется «сдаться, и война закончится». Боррель отметил, что он не хочет, чтобы этот конфликт завершился так. Вместе с тем он выразил надежду, «что многие в Европе тоже этого не хотят».

До этого депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свою кадровую армию и теперь состоят в основном из мобилизованных и наемников.

Ранее Боррель призвал ЕС говорить с РФ и КНР с позиции силы.

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