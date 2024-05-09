Айза пригрозила начать роман с бывшим Водонаевой после насмешки со стороны модели

Блогер Айза в своем Telegram-канале осудила модель Алену Водонаеву за токсичность после очередного язвительного поста в соцсетях девушки.

«Водонаева все не может успокоиться, что не она стала бывшей женой Гуфа, а только подбирала шестерок Гуфа и с ними активно пыталась устроить личную жизнь. Алена, прости, но лучше быть чокнутой бывшей женой чокнутого рэпера, чем Аленой Водонаевой», — написала Айза.

Она также попросила фанатов передать «неугомонной активной-гормональной женщине», что если Водонаева не перестанет задевать ее в своих публикациях, то она закрутит роман с «любимым бывшим» модели. По словам Айзы, этот кавалер мечтал о близости с ней до романа с Водонаевой, после и во время.

Незадолго до этого Водонаева сравнила рэпершу Ники Минаж с «бывшей женой одного русского рэпера, которая сошла с ума и выразила недовольство в своем платье».

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