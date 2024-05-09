Боррель раскрыл, какие страны должны войти в Евросоюз раньше Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что будет логичным, если страны, которые много лет ждут вступления в Европейский союз (ЕС) войдут в политическое объединение раньше Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Есть очередь [из претендентов на вступление]. Мы должны сделать это расширение реальным, но чтобы Украина вошла [в ЕС] <...>, логически раньше [в него должны войти] некоторые из тех, кто ждал много лет», — сказал Боррель.

Он напомнил, что Украина является большой страной, и если она завтра стала бы членом политического объединения, то была бы единственным государством, «получающим средства», в то время как остальные делали бы чистые взносы.

До этого стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Странами – кандидатами на вступление являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Украина и Молдавия. Также на получение статуса кандидата претендует Косово.

Ранее стали известны страны — лидеры по взносам в бюджет Евросоюза.