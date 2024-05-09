«Не обязана угождать»: Самбурская язвительно высказалась о роли в продолжении «Универа»

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пошутила, что играет лошадь, на которой ездит Кузя в продолжении «Универа».

«Ребят, я в этом сезоне лошадь играю, не теряйте. А вы на своей работе бесплатно работаете? Или вам зарплату не индексируют с учетом инфляции? Я не обязана угождать какому-то заплывшему жиром хрену, который «Универ» со мной вообще бесплатно смотрел, и пахать по 12 часов в день за ставку, которая три года назад была», — возмутилась Самбурская.

Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

В августе 2023 года актриса Настасья Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении «Универа» отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования. При этом, отметила Самбурская, иногда ей надоедает подолгу играть одних и тех же персонажей, поэтому ей нужна другая мотивация.

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