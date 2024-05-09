Президент Таджикистана отметил причастность всех народов СССР к победе над фашизмом

Победа над фашизмом была достигнута в результате героизма представителей народов всех советских республик. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что уроки Второй мировой войны убеждают человечество в том, что мир и спокойствие, жизнь без войны — величайшее благо для каждого человека.

Рахмон отмечает День Победы в Москве. Он присутствовал на Параде Победы.

Военный парад на Красной площади завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа.

На Параде 79-летия Победы над нацисткой Германией, который прошел на Красной площади, присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

Ранее Владимир Путин назвал ключевое условие для полной реализации задач России.