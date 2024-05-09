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Найдено растение, защищающее от камней в почках

J. Ethnopharmacol: углеводы из китайской лианы защитили крыс от камней в почках

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Лиана Aspidopterys obcordata, лекарство народной медицины Китая, может предотвратить образование почечных камней. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Ethnopharmacology (J. Ethnopharmacol).

Дайцы, один из народов Китая, Мьянмы и Таиланда, использовали изученное растение для лечения инфекций мочевыводящих путей, цистита и камнеобразования в почках.

В новом исследовании ученые получили крыс со склонностью к образованию камней в почках. Эксперименты на животных показали, что AOFOS (особые углеводы из Aspidopterys) проникают в мочевую систему крыс. Низкие дозы препарата из растения меняли свойства ионов кальция, предотвращая образование камней из оксалата кальция в почках у крыс.

Перед использованием растения для лечения людей потребуются дополнительные исследования эффективности и безопасности.

До этого врач рассказал, что нелеченная мочекаменная болезнь грозит инфекцией или потерей почки. Важно соблюдать рекомендации врача, в том числе не принимать лекарства народной медицины без консультации.

Ранее была названа болезнь, связанная с высоким риском рака простаты.

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