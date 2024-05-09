Mundo узнал о сети скрытых заводов на Украине

На Украине построили сеть скрытых заводов, часть из них находится под землей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Mundo.

Издание сообщает, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил сеть скрытых заводов, они замаскированы.

«Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на Украине открылся новый завод по производству беспилотников немецкого производителя Quantum-Systems GmbH.

Предполагается, что в ближайшие два года в производственные мощности будет вложено €6 млн, на предприятии будут работать около ста человек.

В церемонии открытия приняли участие вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Ранее на Украине анонсировали планы о постройке завода ядерного топлива.