Жителей села в Белгородской области предупредили об обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел села Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

Власти призвали местных жителей спуститься в подвал или другое укрытие.

В этот день системы противовоздушной обороны Российской Федерации также пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ.

До этого сообщалось, что в результате ночных обстрелов Белгорода со стороны Украины пострадали как минимум шесть человек. Двое мужчин, находившихся рядом с домом на улице Губкина, получили травмы головы. У нескольких человек осколочные ранения ног. В списке пострадавших — 11-летняя девочка.

Также стало известно, что в Белгороде после обстрела загорелись автомобили, припаркованные во дворе жилого дома на улице Щорса.

Ранее дежурные силы ПВО в Белгородской области уничтожили «самолетный» беспилотник Вооруженных сил Украины.