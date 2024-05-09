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Путин не сомневается в победе России в СВО

Путин: условием победы России на СВО является героизм российских бойцов

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими после инаугурации 7 мая, что не сомневается в победе России в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы государства, ключевым условием победы является мужество и героизм российских бойцов.

Владимир Путин 7 мая после инаугурации встретился с военными в Кремле. Глава государства подарил военнослужащим штандарты президента.

Во время беседы Путин признался, что встречи с военнослужащими имеют для него особое значение. Он отметил, что как правило, это откровенные разговоры. Особенно важным он считает разговор о происходящем на поле боя, чтобы боевые задачи решались с минимальными потерями.

7 мая Путин торжественно вступил в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации сложило полномочия, до утверждения нового состава члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее на инаугурации Путина показали электромотоциклы Aurus Merlon.

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