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Донецкий город Горловка подвергся атаке со стороны ВСУ

СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку в ДНР кассетными боеприпасами

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Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские военные обстреляли город Горловку, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), при помощи кассетных снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В заявлении отмечается, что атака была зафиксирована в 12:10 (совпадает с мск). Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили два кассетных снаряда, имевших калибр 155 мм, в направлении населенного пункта Дзержинск. Последний находится в Никитовском районе Горловки.

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru»): 12:10 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП (взрывоопасного предмета. — «Газета.Ru») с БПЛА», — добавили в представительстве ДНР.

Более того, в период с 11:00 до 11:30 (совпадает с мск) украинские солдаты выпустили по городу пять снарядов так называемого натовского калибра. Речь идет о 155-миллиметровых боеприпасах.

Утром 9 мая беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на город Донецк. Прилет зафиксировали в Петровском районе населенного пункта в 5:00 (совпадает с мск).

Ранее украинские бойцы при помощи дрона сбросили ВОП на трактор в Курской области.

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