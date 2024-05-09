Зепюр Брутян рассказала о совместной работе с Прилучным на съемочной площадке

Актриса Зепюр Брутян в интервью kino.mail.ru призналась, что очень комфортно себя чувствует на одной съемочной площадке с мужем Павлом Прилучным.

«Мне очень комфортно с Пашей на съемочной площадке. Когда он рядом, я готова играть любые роли. Взаимодействовать друг с другом в этих образах было увлекательно, поэтому я не сомневалась, что у нас все получится», — подчеркнула Брутян.

Артистка заверила, что на съемках у них с Прилучным не возникает разногласий, так как она старается прислушиваться к советам супруга, учитывая его большой опыт в кино. По словам Брутян, она бы с удовольствием еще раз снялась в какой-нибудь совместной картине с мужем, для актрисы важнее всего, чтобы материал был интересным.

В настоящее время Прилучный живет с новой 27-летней избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын. Недавно актер рассказывал, что они живут как обычная семейная пара — Брутян следит за детьми и хозяйством, а Прилучный ездит на работу.

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