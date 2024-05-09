Зепюр Брутян рассказала, о какой роли в кино мечтает

Актриса Зепюр Брутян в интервью kino.mail.ru призналась, что с удовольствием сыграла бы маму в кино.

«Да, я с удовольствием сыграла бы маму в кино. Если честно, это моя самая любимая роль в жизни. Быть мамой своего любимого сына», — заверила Брутян.

Она также отметила, что у нее нет «роли мечты», но ей хотелось бы сыграть героиню, которая может «спасти мир». Актриса призналась, что репетировала совместные сцены с мужем Павлом Прилучным практически везде, когда они готовились к роли в «Неприличных гостях».

«Действительно, у нас была возможность проходить сцены и за завтраком, и за семейным ужином, и на прогулках. А еще съемки проходили далеко от нашего дома, выезжать приходилось рано, так что в дороге мы тоже могли репетировать», — резюмировала Брутян.

В настоящее время Прилучный живет с новой 27-летней избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын.

Ранее Зепюр Брутян рассказала о совместной работе с Прилучным на съемочной площадке.