Москвичи взяли рекордное число льготных ИТ-ипотек

В I квартале 2024 года. москвичи из аккредитованных Минцифры ИТ-компаний получили свыше 3 тыс. льготных ипотечных кредитов на 39,4 млрд руб. Об этом РИА Новости сообщила замглавы столичного департамента экономполитики Марина Багреева.

Это втрое больше, чем за тот же период 2023 года, подытожила чиновница. На Москву пришлось почти треть выданных в РФ ИТ-ипотек и 44% от их объема, пишет издание.

«ИТ-ипотека — одна из самых востребованных мер поддержки сферы инфотехнологий. Интерес к ней в Москве растет опережающими темпами», — отметила Багреева.

Если в I кв. прошлого года доля ИТ-ипотеки среди всех льготных кредитов составляла 7% по числу и 10% по сумме, то в нынешнем году эти показатели выросли до 20% и 28% соответственно.

Льготный кредит доступен ИТ-специалистам 18-50 лет с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц. Максимальный размер кредита для Москвы —18 млн руб. При объединении с рыночными программами сумма может достигать 30 млн. Оформить ИТ-ипотеку можно до конца 2024 года. Как подчеркнули в мэрии, льгота призвана поддержать отрасль и столицу как крупнейший ИТ-кластер.

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