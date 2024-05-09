ЦБ Швеции обеспокоен разрывом в производительности Европы и США

Европе необходимо срочно сократить отставание от США по производительности труда, иначе она рискует упустить больше возможностей для роста. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление главы ЦБ Швеции Эрика Тедена.

По его словам, хотя за последние 6 лет экономика Швеции развивалась лучше, чем еврозона, она отставала от США, где производительность росла гораздо быстрее.

«Они опережают Европу, включая Швецию. Рост производительности в США был намного сильнее. Для европейских политиков очень важно постараться решить эту проблему», — заявил Теден.

Его комментарии подогреют дискуссию о том, как Европа может повысить конкурентоспособность по сравнению с США и Китаем, пишет издание.

С 2000 года производительность, измеряемая как реальный выпуск на отработанный час, выросла в еврозоне и Швеции примерно на 20% и 35% соответственно, тогда как в США она подскочила почти на 60%.

Теден считает, что сильная американская экономика создает для Швеции больший вызов конкурентоспособности, чем давление на крону, так как усиливает разрыв в производительности и росте.

«Это вызовет больше беспокойства для шведской экономики, чем валютный курс», — добавил он, несмотря на то, что слабая крона может помешать еще дважды снизить ставки в этом году.

До этого в США признали критическую зависимость от поставок передовых чипов с Тайваня.

Ранее были названы три блока мировой экономики.