Die Welt объяснила необходимость существования мировой державы

Die Welt пишет о необходимости мировой державы для того, чтобы борьба за гегемонию и равновесие не превратилась в ядерную игру в кости.

Отмечается, что после расторжения Россией и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), мир пошатнулся. Германия оказалась без собственной стратегии и с никудышной армией. На фоне происходящего США не могут позволить себе отказаться от обязательств, гарантий и военных инвестиций, о чем постоянно сообщает президент страны Дональд Трамп в твиттере. Пока США и Россия с Китаем более или менее связаны в борьбе с распространением ядерного орудия, такие страны, как ФРГ и Япония, отказавшись от ядерного оружия, полагаются на то, что Вашингтон серьезно относится к ядерным гарантиям и в случае необходимости начнет действовать.

Согласно материалу, альтернативой «Американскому миру» является хаос. Автор также удивляется, что с 1990-х годов жители Европы, в том числе немцы, на фоне усталости США не занялись поиском и определением новых балансов в отношениях с Вашингтоном, Москвой и Пекином. При этом Германия должна выполнять и взятые на себя союзнические обязательства, связанные, например, с расходами на оборону в 2% ВВП.