Памфилова: избирательная кампания в РФ идет «в целом лучше, чем в прошлые времена»

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что избирательная кампания 2019 года в целом идет лучше, чем в предыдущие годы.

В интервью каналу «Расстрига» на YouTube во вторник Памфилова напомнила, что кампания в настоящее время идет во многих регионах, в том числе по ее итогам будут избираться высшие должностные лица 16 субъектов РФ. «Идет кампания во многих регионах и идет гораздо лучше, чем в прошлые времена», - заявила она, высказав мнение, что это стало в том числе результатом работы ЦИК РФ.

Что касается выборов в Мосгордуму, то, по словам председателя Центризбиркома, для нее стала громом среди ясного неба ситуация с недопуском ряда кандидатов до выборов и появление требований зарегистрировать их. Однако, подчеркнула Памфилова, реагировать надо с умом и на объективные требования. «Нельзя, чтобы какая-то шумовая завеса закрыла какие-то реальные потребности общества. Надо разделять, где шум и где реальные проблемы», - цитирует ее ТАСС.

В единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).