Медведев пообещал скорую ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспия

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Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время российская сторона закончит ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает ТАСС.

Как отмечается, речь идет о документе, который в августе прошлого года подписали Иран, Туркмения, Россия, Казахстан и Азербайджан.

«Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время», — заявил Медведев.

Он добавил, что это является историческим событием и позволит странам сотрудничать на разных уровнях «без навязанных со стороны рецептов».

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории, а также механизмы установления границ территориальных вод. Кроме того, речь в нем идет о разграничении дна и недр Каспийского моря.