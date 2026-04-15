В Белом доме видят прогресс в контактах с Ираном

Левитт: пока в Белом доме не могут сообщить о новом раунде переговоров с Ираном

На данный момент власти Соединенных Штатов не могут сообщить о проведении нового раунда переговоров с Ираном. Но встреча обсуждается, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, пишет «Интерфакс».

«Я видела сообщения о новых потенциальных личных встречах. Это обсуждается, но никакая информация не является окончательной, пока о ней не сообщают в Белом доме. Но мы видим перспективы для заключения соглашения», — сказала она во время брифинга.

Левитт также отметила, что новый этап переговоров с Исламской Республикой, вероятно, пройдет в пакистанском Исламабаде.

До этого телеканал Geo со ссылкой на источники сообщил, что второй раунд состоится в конце следующей недели.

11 апреля состоялись переговоры между США и Исламской Республикой при посредничестве Пакистана. В ходе встречи обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и завершение боевых действий.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.