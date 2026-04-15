СМИ заявили о радикализации власти в Иране после ликвидации Али Хаменеи

Reuters

После ликвидации Али Хаменеи власть в Иране придерживается более радикального курса. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, ключевую роль в системе теперь играет сын Али Хаменеи Моджтаба, ставший новым аятоллой. Также усилилось влияние Корпуса стражей исламской революции. Вместо смягчения курса укрепились позиции радикальных сил, утверждает WSJ.

Новое руководство демонстрирует более жесткую внутреннюю политику, усиливая давление на инакомыслящих. Занимает более агрессивную позицию во внешней политике, проявляя низкую заинтересованность в дипломатии, пишет газета.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американские власти объяснили удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США выяснили, что Али Хаменеи считал своего сына неподходящим для роли верховного лидера.

 
