Во Франции объяснили, чего не хватает Сафонову для ключевой роли в «ПСЖ»

L'Équipe: с Сафоновым у «ПСЖ» есть все шансы снова претендовать на победу в ЛЧ

Французский журналист L'Équipe Жозе Барросо заявил, что с российским вратарем Матвеем Сафоновым клуб «ПСЖ» может стать победителем Лиги чемпионов. Его слова передает Sport24.

«На данный момент Сафонов уже точно лучше Люка Шевалье, однако ему еще нужно регулярно выдавать такие матчи и брать на себя ответственность в ключевые моменты, чтобы стать для команды настолько же важной фигурой, каким Джанлуиджи Доннарумма был в прошлом, победном для команды сезоне. У парижан с Сафоновым есть все шансы снова претендовать на победу в ЛЧ», — сказал Барросо.

Встреча «ПСЖ» с «Ливерпулем» завершилась со счетом 2:0. Дубль во втором тайме оформил Усман Дембеле. Матвей Сафонов вышел на поле в основном составе и отыграл матч без замен.

«Газета» вела онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Бавария» (Мюнхен).

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее во Франции Сафонова назвали странным.