В США рассказали, продлит ли Вашингтон исключения из санкций против нефти РФ

Бессент: США не будут продлевать исключения из санкций против нефти РФ и Ирана

США не намерены продлевать исключения из санкций против нефти РФ и Ирана. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в ходе пресс-конференции, Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть, и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть», — уточнил глава минфина.

Он сообщил, что речь шла о нефти, загруженной на суда до 11 марта. По словам Бессента, она вся использована.

До этого Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщил, что доходы РФ от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в марте 2026 года увеличились более чем в два раза.

По данным МЭА, добыча нефти в стране в марте возросла с 8,67 до 8,96 млн баррелей в сутки. Экспорт увеличился на 270 тыс. баррелей, достигнув 4,6 млн в сутки.

Доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов составили $19,04 млрд. В документе отмечается, что это на $9,7 млрд больше, чем месяцем ранее, и на $4,76 млрд больше, чем в марте прошлого года.

