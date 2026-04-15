Охлобыстин высказался против ограничений в интернете

Актер Иван Охлобыстин назвал ограничения в интернете ошибкой. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Цифровые ограничения — это огромная ошибка. Во-первых, ничего «ограничить» толком нельзя. И это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации», — написал он.

Вторая причина заключается в том, что сама попытка ограничить российскую науку и культуру в информации «не подлежит осмыслению», отметил Охлобыстин.

Актер добавил, что не хотел бы возвращаться во времена СССР.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России в последнее время наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. В Кремле отмечали, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ.

