Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Культура

Охлобыстин высказался против ограничений в интернете

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер Иван Охлобыстин назвал ограничения в интернете ошибкой. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Цифровые ограничения — это огромная ошибка. Во-первых, ничего «ограничить» толком нельзя. И это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации», — написал он.

Вторая причина заключается в том, что сама попытка ограничить российскую науку и культуру в информации «не подлежит осмыслению», отметил Охлобыстин.

Актер добавил, что не хотел бы возвращаться во времена СССР.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России в последнее время наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. В Кремле отмечали, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Саратовской области назвали причину ограничений мобильного интернета.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!