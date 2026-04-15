Мужчина вывез со стройки 40 тонн щебня и попался, выложив им дорожку у дома

Поляк украл 40 тонн щебня со стройки и оставил улики у себя во дворе

В Польше фермер украл щебень и попался после того, как выложил им подъезд к своему дому. Об этом сообщило Polskie Radio Lublin.

Инциден произошел в гмине Уленж под Люблином. С местной строительной площадки исчезло около 40 тонн переработанного асфальта, который использовался в качестве дорожного балласта.

Материал пропадал постепенно, и следствие заподозрило 32‑летнего жителя округа, владельца трактора с прицепом.

По версии правоохранителей, мужчина небольшими партиями вывозил щебень на свою ферму по ночам, чтобы не привлекать внимания. Когда полиция приехала к нему на участок, улики оказались на виду — хозяин уложил асфальт на подъездной дорожке и разровнял его.

Подозреваемого задержали, изъяли улики и возбудили дело о краже, причинившей ущерб дорожно‑строительной компании. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

