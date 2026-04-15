Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Мужчина вывез со стройки 40 тонн щебня и попался, выложив им дорожку у дома

Игорь Зарембо/РИА Новости

В Польше фермер украл щебень и попался после того, как выложил им подъезд к своему дому. Об этом сообщило Polskie Radio Lublin.

Инциден произошел в гмине Уленж под Люблином. С местной строительной площадки исчезло около 40 тонн переработанного асфальта, который использовался в качестве дорожного балласта.

Материал пропадал постепенно, и следствие заподозрило 32‑летнего жителя округа, владельца трактора с прицепом.

По версии правоохранителей, мужчина небольшими партиями вывозил щебень на свою ферму по ночам, чтобы не привлекать внимания. Когда полиция приехала к нему на участок, улики оказались на виду — хозяин уложил асфальт на подъездной дорожке и разровнял его.

Подозреваемого задержали, изъяли улики и возбудили дело о краже, причинившей ущерб дорожно‑строительной компании. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Красноярском крае чиновница попалась на воровстве из местного супермаркета.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!