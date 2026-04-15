Вскоре украинские войска утратят способность к организованному сопротивлению. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия хочет установить мир на территории Украины и неоднократно это доказывает.

«Не за горами дни, когда Вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», — подчеркнул Нарышкин.

При этом, уточнил директор СВР, ряд стран ЕС и европейская бюрократия категорически возражают против такого мира.

15 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уверены в том, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и это является «проблемой» для Киева.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что разрешить украинский кризис смогут только Вооруженные силы РФ.

Ранее в Госдуме высказались о возможности подготовки мирного соглашения с Зеленским.