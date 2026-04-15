Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Нарышкин оценил обстановку на границах России и Белоруссии

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Обстановку на западных границах России и Белоруссии можно охарактеризовать как очень напряженную. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в странах Балтии и Польше происходят усиленная милитаризация экономики и военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территорий.

«К сожалению, совсем недавно и Польша, и страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин, и мы видим, как на восточных границах государств создаются новые фортификационные сооружения. Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны», — сказал Нарышкин.

При этом директор СВР напомнил, что нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада. И именно солдаты и офицеры Красной армии освобождали страну, принесли ей и свободу, и освобождение от нацизма.

По словам Нарышкина, история может повториться.

10 апреля профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Франция готова вступить в прямое вооруженное противостояние с Россией, но не рассматривает возможность дипломатии.

Он напомнил: в прошлом году глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал увеличить военные расходы для подготовки возможной войны с Россией и предупредил, что французы должны быть готовы «потерять своих детей» для сдерживания российской угрозы.

Ранее в Литве назвали конфликт на Украине «священной войной на выживание».

 
Теперь вы знаете
Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и подорожавший шашлык. Главное за 15 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!