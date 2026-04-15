Обстановку на западных границах России и Белоруссии можно охарактеризовать как очень напряженную. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в странах Балтии и Польше происходят усиленная милитаризация экономики и военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территорий.

«К сожалению, совсем недавно и Польша, и страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин, и мы видим, как на восточных границах государств создаются новые фортификационные сооружения. Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны», — сказал Нарышкин.

При этом директор СВР напомнил, что нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада. И именно солдаты и офицеры Красной армии освобождали страну, принесли ей и свободу, и освобождение от нацизма.

По словам Нарышкина, история может повториться.

10 апреля профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Франция готова вступить в прямое вооруженное противостояние с Россией, но не рассматривает возможность дипломатии.

Он напомнил: в прошлом году глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал увеличить военные расходы для подготовки возможной войны с Россией и предупредил, что французы должны быть готовы «потерять своих детей» для сдерживания российской угрозы.

Ранее в Литве назвали конфликт на Украине «священной войной на выживание».