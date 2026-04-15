В Северной Осетии волонтеры спасли трехмесячного медвежонка-сироту

В Северной Осетии волонтеры спасли медвежонка, оставшегося без матери
В Северной Осетии волонтеры спасли трехмесячного медвежонка, оставшегося без матери. Об этом РИА Новости рассказала Марина Плиева, член волонтерской организации «Бездомных нет. Владикавказ».

Животное нашел житель пригорода Владикавказа среди дров на своем участке. Ему огородили место и оставили корм, но медведица так и не вернулась. Тогда люди поняли, что ее уже нет в живых, и обратились к волонтерам. Когда те прибыли, медвежонка на месте не было, его обнаружили в лесу у реки.

«Малышка вся мокрая была, дрожала, завернули ее в одеялко, отогрели немного. Оказалось, что она абсолютно ручная, не боится людей, поэтому мы предположили, что она могла до этого жить у кого-то дома. Но она не ела два дня, переохладилась», — отметила волонтер.

Так как в республике нет специалистов по диким животным, активисты обратились в подмосковный парк «Земля прайда», который имеет опыт по выхаживанию сирот-медвежат. Медвежонка назвали Дынькой и перевезли в Подмосковье. Сейчас она находится на карантине под присмотром специалистов.

«Несмотря на то, что малышка бегает и играет, ее жизнь в опасности. По первым анализам выявлена сильнейшая глистная инвазия, по крови — признаки воспаления. Кроме того, даже если она играет, ей может резко стать плохо: наступает апатия и полная незаинтересованность ничем», — переживают специалисты, но надеются, что зверек восстановится.

Ранее россиянам объяснили, как спастись при встрече с диким животным в лесу.

 
Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и подорожавший шашлык. Главное за 15 апреля
